As sopas e smoothies estarão sempre na minha lista de vencedores quando se trata de nutrir e hidratar. Como têm muito água, ajudam a saciar consumindo menos calorias, garantem a ingestão de vegetais saudáveis e são um excelente truque para comer menos à refeição, além do conforto que sentimos quando os comemos – fazem um bem tremendo à alma. Estamos na época das abóboras, que não servem apenas para esculpir. Para mim, é uma delícia descobrir os benefícios do que comemos. Sabia que as abóboras ajudam o sistema cognitivo, promovem o bem-estar e dão energia mental?

E, por isso, hoje proponho uma sopa de abóbora assada, com sementes que estão carregadas de zinco, magnésio e são uma fonte de proteína natural.

Gosto de assar os legumes antes pois isso confere sempre um sabor fantástico. Se não tiver disponibilidade, faça na panela: ficará na mesma deliciosa. Como já sabem, sou a favor de atribuir sempre aquele toque fresco às sopas. Tal como na vida, é preciso apimentar as coisas, e por isso coloquei nas malgas de servir laranja, piripíri e coentros frescos.

Uma ressalva de que, aliás, já falámos anteriormente: muitas lojas vendem sopas com alto teor de sódio. Faça a sua própria sopa e congele.

Sopa de Abóbora Assada

Ingredientes

500 gramas de abóbora

1 cenoura grande

1 cebola grande

1 dedo de gengibre

1 dente de alho

Espiga de rosmaninho

Espiga de tomilho

1 laranja

1 colher de sopa de azeite extravirgem

Sal q.b.

Pimenta preta de moinho (opcional)

Caldo de legumes caseiro ou água

Método

Retire as sementes da abóbora e corte-a em cubos grandes, assim como a cenoura e a cebola. Tempere com sal, pimenta e gengibre e asse no forno com a temperatura média (180 oC) por 30 minutos ou até ficar macia.

Transfira para o liquidificador, descarte o tomilho e o rosmaninho, refresque com sumo de ½ laranja, acrescente a água ou o caldo e coloque na panela até ficar com a consistência desejada.

Retifique os temperos e sirva.

Chefe Sílvia Ferreira-Campos