A DECO pretende que seja adotado um sistema de rotulagem nutricional nos supermecados, em forma de semáforos’, para ajudar os consumidores a fazerem escolhas mais saudáveis.

"Um sistema deste tipo, onde se definiram limites associados a cada cor, foi primeiramente desenvolvido no Reino Unido, pelo Ministério da Saúde em colaboração com a Agência Alimentar do Reino Unido (FSA) e o Consórcio Britânico de Retalhistas", refere a Associação de Defesa do Consumidor.

Segundo a mesma, não se trata de identificar alimentos proibidos, mas sim de sinalizar aqueles que devem ser consumidos com moderação.