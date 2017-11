Os CTT criaram uma solução que permite que os pedidos de recolha ou entrega de encomendas urgentes possam ser entregues no próprio dia, até duas horas, na cidade de Lisboa, através de uma aplicação.

"Com esta solução os CTT visam dar resposta a situações específicas em que os clientes têm necessidade urgente na realização de um serviço de recolha e/ou entrega de objetos, permitindo que de forma totalmente autónoma, o cliente especifique o seu pedido, verifique a atribuição do pedido a um estafeta e faça seguimento através da funcionalidade de live tracking", revela a empresa em comunicado.

De acordo com os Correios, serão vinte e cinco o número de estafetas que estarão ligados a esta aplicação, prontos a receber ou a entregar uma encomenda no prazo máximo de duas horas. A solução disponibiliza aos clientes um portal Web onde são executados estes pedidos, que são depois tratados de forma automática pela plataforma e alocados aos estafetas melhor posicionados para a sua realização através de uma App especificamente desenvolvida para o efeito.

A app foi desenvolvida pelos CTT em parceira com a empresa U2D e vai ser testada em ambiente piloto, durante o período de seis meses, na região de Lisboa. Se o teste tiver o sucesso pretendido estará também presente no início do próximo ano, no Porto e em Braga.

Funcionalmente, a solução também dá resposta às necessidades de maior eficiência operativa, dotando assim as equipas operacionais dos CTT, responsáveis pelos serviços de estafetagem, de meios sofisticados para atribuição dos serviços solicitados pelos clientes e seguimento na realização dos mesmos.