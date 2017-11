Um homem foi detido, em Espanha, por matar um cão e por arrastá-lo durante vários quilómetros amarrado a uma corda, através de um automóvel todo-o-terreno.

O condutor foi apanhado e abordado por uma brigada da Guarda Civil espanhola, quando circulava na estrada em Jimena de la Frontera, Cádiz.

Tratava-se de um pastor alemão, e estava atado com uma corda nas patas traseiras. De acordo com as autoridades, o animal não tinha ‘microchip’ e apresentava "um lastimável estado físico".

O homem foi detido e enfrenta agora uma acusação de maus tratos sobre animais.