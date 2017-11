A taxa de desemprego caiu para 8,5% no terceiro trimestre, uma redução de 0,3 pontos percentuais face ao trimestre anterior e de 2 pontos em comparação com o período homólogo. Os dados foram revelados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"A população desempregada, estimada em 444 mil pessoas, registou uma diminuição trimestral de 3,8% (menos 17,4 mil), prosseguindo as diminuições trimestrais observadas desde o segundo trimestre de 2016. Em relação ao trimestre homólogo, verificou-se uma diminuição de 19,2% (menos 105,5 mil)", avança o INE.

Já a população empregada aumentou 0,9% no terceiro trimestre face ao anterior, para 4,8 milhões de pessoas (mais 42,6 mil) e subiu 3% em termos homólogos (mais 141,5 mil), "prolongando a série de variações homólogas positivas observadas desde o 4.º trimestre de 2013".

A taxa de desemprego de jovens (15 a 24 anos) foi de 24,2%, mais 1,5 p.p. do que no trimestre anterior e menos 1,9 p.p. do que no trimestre homólogo de 2016. Nos jovens dos 15 aos 34 anos, 11,8% não estavam empregados, nem em educação ou formação, o que representa um aumento de 1,0 p.p. face ao trimestre anterior e uma diminuição de 1,5 p.p. face ao homólogo.

A proporção de desempregados à procura de emprego há 12 e mais meses (longa duração) foi de 57,3%, menos 1,9 p.p. do que no trimestre anterior e menos 5,8 p.p. do que no trimestre homólogo de 2016. A taxa de subutilização do trabalho foi de 15,8%, tendo diminuído 0,8 p.p. face ao trimestre anterior e 3,0 p.p. em relação ao 3.º trimestre de 2016