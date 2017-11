Depois das viagens partilhadas (que esta semana estão em teste em Lisboa), de carros que se auto-conduzem (já disponíveis em Pittsburg e Phoenix) ou até de helicópteros (um sucesso em Hollywood), a Uber quer mudar o panorama dos veículos voadores.

Esta manhã na Web Summit, Jeff Holden, responsável da Uber, apresentou as aeronaves que estão a ser desenhadas pela empresa com parceiros como a Embraer, Bell Helicopter ou Aurora e revelou que a Uber fez uma parceria com a Nasa para acelerar o desenvolvimento do sector.

Holden diz que os veículos de quatro lugares serão pilotados numa primeira fase e só avançarão quando conseguirem ser 100% elétricos. "Queremos combater as alterações climáticas, não agravá las", disse o responsável, garantindo que a Uberair não será uma experiência de luxo. "A nossa meta é que venha a ser mais barato do que uma pessoa guiar o seu próprio carro".

Holden anunciou ainda que a Uberair chegará a Los Angeles em 2020, tal como no filme Blade Runner a cidade já tinha carros a voar neste ano. Nas olimpíadas de Los Angeles, em 2028, esperam já ser um meio de transporte comum.

Em terra, Holden acredita que no futuro as viagens serão tão acessíveis e económicas que as pessoas deixarão de ter carro próprio. "Só por hobby", disse.



Por cá, a atividade de empresas como a Uber continua a gerar polémica. No dia em que a empresa fala do futuro na Web Summit os condutores, não só desta plataforma mas também da Cabify, têm um protesto marcado contra o que acreditam ser uma perseguição das autoridades.