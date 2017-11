A autópsia ao corpo da mulher que morreu vítima de legionela já está a decorrer, depois de o cadáver ter sido retirado do velório pela PSP, esta terça-feira.

De acordo com informações do instituto de Medicina Legal prestadas aos familiares da vítima o corpo deve ser libertado pelas 12h00, e portanto as cerimónias fúnebres poderão depois prosseguir.

O corpo de Maria da Graça foi recolhido ontem pela PSP quando estava a decorrer o velório, na Igreja de Santo Condestável, em Campo de Ourique, por ordem do DIAP.

No entanto o Ministério Público, através de um comunicado, já veio lamentar todo o sofrimento causado às famílias das vítimas, adiantando que não recebeu "qualquer declaração de óbito" das dois casos mortais do surto de legionela.

"Consciente da sensibilidade da situação, o Ministério Público não pode deixar de lamentar o ocorrido bem como o sofrimento que daí resultou para os familiares das vítimas", lê-se na nota do MP.