Radicalmente pró-europeus

Chegou por isso o momento de sermos radicalmente pró-europeus na desmontagem dos populismos radicais que tentam destruir a União Europeia, sendo afirmativamente contra eles.

Na árvore da comunicação atual, o enraizamento tem-se revelado mais robusto e bem-sucedido quando se faz a partir daquilo que se é contra, em vez de ser feito a partir daquilo de que se é a favor.

Se o contra tem mais resiliência e capacidade de afirmação mediática e social, usemo-lo para comunicar por essa via o que, na sua essência, é positivo e afirmativo.

Nos tempos atuais, o ser contra funciona como uma espécie de trampolim que projeta aquilo de que se é a favor, e, em política, por vezes até dispensa quem quer atingir o poder do “incómodo” de ser a favor de alguma coisa em concreto.

Esta constatação, que faço a partir da observação e não de qualquer julgamento valorativo pessoal (preferia o triunfo imediato e direto das ideias positivas), tem sido o grande segredo dos populistas radicais de esquerda e de direita no seu combate contra o projeto europeu.

Tal como os antieuropeus à esquerda e à direita são radicais no sublinhar das insuficiências e dificuldades do projeto europeu, os pró-europeus deverão ser radicais no apontar dos riscos brutais para a paz, para a segurança e para a liberdade de expressão na Europa e no mundo se se verificasse um eventual fracasso desse projeto

A União Europeia, além de ser um mercado de 500 milhões de consumidores, é também um espaço democrático de referência, um exemplo nas respostas aos desafios da sustentabilidade do planeta, o maior contribuinte global para a cooperação para o desenvolvimento e o espaço do globo onde as políticas sociais são mais robustas e dotadas em termos de recursos públicos.

Tendo no seu seio desigualdades inaceitáveis é, no entanto, também o território em que, em termos comparativos, essas desigualdades são menores à escala mundial.

Estas constatações aumentam a responsabilidade dos europeus de serem radicais enquanto atores duma globalização com valores, resistindo à tentação de refúgio numa Europa-fortaleza sem grandeza nem futuro.

A transposição dos valores de paz e liberdade de expressão em que se alicerça o projeto europeu para a nova sociedade digital, assente em plataformas globais de dados, criação de informação, formação de conhecimento e criação de riqueza, é um contributo determinante para que a humanidade não descambe num sistema de controlo da manipulação de biliões de seres humanos por meia dúzia de centros de poder sem qualquer legitimação democrática e transparência ética.

É contra isto que somos contra sendo europeus radicais. Radicais contra a alienação global e a erosão da identidade individual e coletiva propagada pelos populismos oportunistas. Radicais pela felicidade das pessoas e pela sobrevivência da humanidade tal como a conhecemos.

A batalha que temos de travar já não é apenas civilizacional. É uma batalha existencial, por uma vida com autonomia, sentido, segurança de existir e liberdade de ser. Uma batalha que só os europeus radicais podem vencer na UE e ajudar a vencer no mundo.

Eurodeputado