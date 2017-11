Agora regressa o frio e começa a altura das constipações, e há que conhecer os sinais que o corpo dá e que podem indicar que se está a ficar doente.

A febre, a tosse, o ‘pingo’ no nariz, as dores musculares, a dor de cabeça, o cansaço…todos estes sintomas indicam que uma pessoa não está bem e que pode mesmo estar a desenvolver uma constipação ou qualquer outra doença normal desta época do ano.

Assim, há que agir e tomar as devidas precauções. Os suplementos de vitamina C são sempre uma boa opção, escreve o site Food Matters, que destaca que este micronutriente é fundamental para reforçar o sistema imunitário.

O consumo de vitamina D também é uma das soluções, uma vez que melhora consideravelmente o sistema imunitário. Passar cerca de 20 minutos ao sol, de forma protegida, ajuda na prevenção das constipações, assim como uma alimentação equilibrada e devida suplementação.

De acordo com o Deporte y Vida do jornal As, o consumo de alho, açafrão-das-Índias, gengibre e ogãos pode ser o segredo para resistir aos picos mais fortes da gripe.

Além disto, ter sempre uma boa rotina de sono e o hábito de praticar exercício físico também ajuda a manter o organismo saudável durante os meses em que faz mais frio.