A polícia espanhola deteve, esta quarta-feira, no enclave de Ceuta, um espanhol de 28 anos que é suspeito de pertencer ao Daesh e de recrutar combatentes para a organização terrorista.

O Ministério da Administração Interna do Interior espanhol revelou que o detido desenvolvia tarefas de comunicação, sendo uma espécie de"informador".

De acordo com o comunicado de imprensa, o detido fazia parte do último reduto de uma rede, que estava situada no bairro de El Príncipe de Ceuta, e que está a ser desmembrada desde fevereiro de 2016.

A operação já tem um total de 16 detidos.