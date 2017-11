Weinstein e Alec Baldwin. “O que muitos homens fazem”

O caso Harvey Weinstein veio destapar a miséria humana em Hollywood – o assédio sexual era conhecido e aceite na indústria. O homem e o sistema eram assim. O produtor Alan Poul, que é entrevistado nesta edição do i, diz claramente: “Temos uma longuíssima história de intimidação em Hollywood.”

A descrição de Julianna Margulies (a protagonista de “The Good Wife”) de como foi sumariamente excluída por se ter apresentado na suíte de Weinstein acompanhada pela sua agente, já imaginando o que seguiria, é notável, como o são as terríveis anotações da psicoterapeuta de uma das vítimas, a de que ela teria interiorizado que “as coisas tinham de ser assim”, ou a fórmula que Uma Thurman usou para dizer que ainda não conseguia falar: “Quando eu estiver pronta, direi o que tenho para dizer (...) Não sou uma criança e aprendi que quando falo com raiva, habitualmente arrependo-me da forma como me expressei. Tenho de esperar até sentir menos raiva.”

O caso Weinstein vai provavelmente chegar a tribunal porque é possível ainda que a violação de uma atriz seja provada. Depois de serem conhecidos outros machistas agressores, Alec Baldwin – que veio revelar que sabia muito sobre Weinstein e “rumores” de que o produtor tinha violado Rose McGowan – veio fazer uma espécie de mea culpa: “Tratei as mulheres de uma forma sexista. Eu intimidei mulheres. Negligenciei mulheres. Subestimei mulheres. Fiz o que muitos homens fazem.”

Alec Baldwin tem 59 anos. É claro que existem muitos homens da sua idade, e mais velhos, que nunca fizeram nada disso, que foram decentes e respeitaram as mulheres. Obviamente que não é um problema de idade, mas de caráter. A questão é que estamos no ano de 2017, aquele em que um juiz português de um tribunal superior mostrou como as mulheres ainda são vistas pela justiça e o seu advogado afirmou que as feministas são “lambedoras de c.”. Isto tem tudo a ver com uma sociedade que nos nossos melhores pensamentos julgávamos em extinção no mundo ocidental. Mas não está. Basta olhar para o acórdão que acusou o ex-ministro da Cultura Manuel Maria Carrilho de violência doméstica para perceber o alto grau de toxicidade criminosa machista em que vivemos.