O Ministério Público lamentou esta noite o sofrimento causado às famílias com a interrupção dos velórios das vítimas mortais do surto de legionela para que os corpos fossem encaminhados para autópsia.

Numa nota enviada às redações por volta das 23h30, a PGR informa que esta terça-feira e por iniciativa própria, face às notícias vindas a público sobre surto de legionella e suas consequências, foi decidido instaurar um inquérito.

"Tendo sido noticiadas mortes, entendeu-se, desde logo, que a realização de autópsia e de perícias médico-legais era essencial para a investigação em curso. Não tendo, todavia, o Ministério Público recebido qualquer comunicação de óbito relacionada com esta matéria, teve necessidade de recolher elementos que permitissem identificar as vítimas, bem como as circunstâncias que rodearam as mortes, designadamente o local onde ocorreram." Recorde-se que, embora o surto tenha tido origem no Hospital São Francisco Xavier, as duas vítimas morreram noutras unidades, no Hospital dos Lusíadas e em Santa Maria.

O MP adianta que obtidos esses elementos, o Ministério Público foi, igualmente, informado de que os corpos já haviam sido entregues às famílias. "Neste contexto, o Ministério Público decidiu ordenar o encaminhamento dos corpos para o Instituto de Medicina Legal com vista à realização dos exames referidos."

"Consciente da sensibilidade da situação, o Ministério Público não pode deixar de lamentar o ocorrido bem como o sofrimento que daí resultou para os familiares das vítimas", conclui a nota.