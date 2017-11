Durante um concerto em San Bernadino, na Califórnia, o Marilyn Manson mostrou uma arma falsa e apontou-a para o público enquanto cantava a música ‘We know where you f…. live’. Apesar de a arma ser falsa, o cantor já explicou que nunca teve a intenção de faltar ao respeito a alguém ou ser insensível depois do massacre no Texas.

Manson explicou que este ato foi uma tentativa para demonstrar o quão fácil é ter acesso a uma arma e como as pessoas reagem normalmente quando estão perante este objeto.

Um mês depois do acidente que sofreu, o músico atuou sentado numa cadeira de rodas.