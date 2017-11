Ed Westwick, ator de Gossip Girl, foi acusado de ter violado a atriz Kristina Cohen.

A própria atriz revelou, nas redes sociais, ter sido sexualmente agredida pelo ator.

“O último mês foi incrivelmente difícil. Como muitas outras mulheres, eu tenho uma história de assédio sexual”, começou por escrever no seu Facebook.

Na publicação conta que tudo aconteceu há três anos. Cohen estava a namorar há algum tempo com um produtor que era amigo de Westwick e foi assim que conheceu o ator. Estavamo todos em casa do ator quando Kristina adormeceu num quarto de hóspedes. “Acordei abruptamente com o Ed em cima de mim”, explica, concluinto que espera que o seu testemunho “ajude outras a saber que não estão sozinhas, que a culpa não é delas”.