Iker Casillas é o vencedor do Golden Foot 2017, galardão atribuído anualmente, através de votos de um painel internacional de jornalistas, ao melhor jogador com mais de 29 anos. É um troféu que só pode ser atribuído uma vez a cada jogador e pretende distinguir não só as conquistas desportivas como a personalidade e o comportamento dos atletas.

O guarda-redes do FC Porto sucede a Gianluigi Buffon, que recebeu o prémio no ano passado, e bateu nomes da categoria de Cristiano Ronaldo e Messi, mas também Sergio Ramos, Luis Suárez, Yaya Touré, Manuel Neuer, Arjen Robben, Thiago Silva e Andrea Pirlo. Na cerimónia que decorreu em Monte Carlo, no Mónaco, Casillas assumiu natural satisfação, admitindo ainda assim estar prestes a pendurar as chuteiras. "Está cada vez mais perto o meu fim de carreira e terei de pousar as luvas. Gostaria de continuar ligado ao mundo do futebol, mas não sei de que maneira. Quero estar ligado a este mundo", realçou, considerando como melhores momentos da carreira a conquista da Liga dos Campeões em 2000, a sua primeira de três no Real Madrid, e o Mundial de 2010. Questionado sobre os futebolistas que mais o marcaram, deu dois nomes: "No Real Madrid... o Zidane. Tinha uma classe tremenda, todos adoravam a forma como tratava a bola. Na seleção de Espanha... bem, há oito anos iniciámos um ciclo fantástico e escolho o Andrés Iniesta, que é o símbolo desse percurso."

Pedro Proença, presidente da Liga, deu os parabéns a Casillas. Através de um comunicado oficial da Liga, salienta ser esta a primeira vez que um jogador a atuar em Portugal conquista o prémio. "É uma excelente notícia para o futebol português, onde atua um dos melhores guarda-redes de sempre. Parabéns ao Iker Casillas, um intérprete exemplar e com um caráter desportivo sem fronteiras", escreveu Proença.

Em 2016/17, Casillas fez 43 jogos com a camisola do FC Porto. Esta época, sob o comando de Sérgio Conceição, foi titular em dez jogos, mas acabou por perder o lugar para José Sá, não sendo opção já desde o clássico com o Sporting, em Alvalade, a 1 de outubro.

TODOS OS VENCEDORES DO GOLDEN FOOT



2017 – Iker Casillas

2016 – Gianluigi Buffon

2015 – Samuel Eto’o

2014 – Andrés Iniesta

2013 – Didier Drogba

2012 – Zlatan Ibrahimovic

2011 – Ryan Giggs

2010 – Francesco Totti

2009 – Ronaldinho Gaúcho

2008 – Roberto Carlos

2007 – Alessandro Del Piero

2006 – Ronaldo

2005 – Andriy Shevchenko

2004 – Pavel Nedved

2003 – Roberto Baggio