A PSP adiou os funerais de duas vítimas mortais de legionela e recolheu os corpos de outras duas vítimas enquanto decorriam os velórios, no cumprimento de uma ordem do Departamento de Investigação e Ação Penal.

Os velórios das vítimas estavam a começar quando foram interrompidos pela chegada da polícia. Segundo o i apurou, o corpo do homem de 77 anos, que não resistiu às complicações da infeção com legionela quando tinha ido ao S. Francisco Xavier apenas fazer análises de rotina tinha acabado de chegar aos Jerónimos, onde seria velado. Estava apenas a família, que compreendeu a situação, por desejar que tudo seja esclarecido.

Já de acordo com o “Correio da Manhã”, a outra vítima, de 70 anos, estava a ser velada na igreja do Santo Condestável, em Campo de Ourique, quando apareceu a polícia. “Dizer que é uma situação muito sensível é pouco e foi difícil de gerir. Foi desconfortável, mas teve de se cumprir. As pessoas estavam desagradadas com a situação, o que é natural, mas não houve problemas de maior”, disse a PSP, citada pelo “CM”.

Esta situação veio a público algumas horas depois de a diretora-geral da Saúde e do ministro da Saúde procurarem deixar uma mensagem de tranquilidade à população, assegurando que o surto que foi detetado na sexta-feira no Hospital S. Francisco Xavier estará já numa fase descendente.

Notícia atualizada às 21h43