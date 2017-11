Na Web Summit, Bruno de Carvalho respondeu às comparações com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump: “Não sou loiro e a minha mulher é muito mais bonita”.

O presidente do Sporting falou ainda sobre a indústria do futebol: “Não acredito que uma indústria desta dimensão tenha a capacidade, através das Federações e das Ligas, de resolver problemas como o ownership. Falámos de clubes detidos, temos de falar de leis, transparência, integridade, cruzamento de dados, fair-play financeiros... Estamos a falar de um mercado que envolve 15 milhões de postos de trabalho. Não são as Federações e as Ligas que têm a capacidade de resolver assuntos de tamanha dimensão. Os Governos têm de perceber que têm de intervir em algo que tem esta dimensão, naquilo que é a regulamentação do futebol, que continua a falhar”.

Recorde-se que o líder leonino tinha sido comparado, na imprensa internacional, a Donald Trump.