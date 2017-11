Milhões de subscritores da plataforma digital de “streaming” de filmes e séries Netflix estão a ser alvo de um esquema na internet que pretende recolher as informações pessoais dos utilizadores.

De acordo com o jornal britânico The Independent, muitos assinantes da Netflix em todo o mundo estão a receber e-mails cujo assunto é “notificação de suspensão”.

No e-mail, que simula um e-amil oficial da Netflix, o utilizador é direcionado para uma página falsa da plataforma que pede informações pessoais e detalhes do cartão de crédito. A página pede para atualizar as informações, caso contrário, a conta será suspensa.

Esta burla pretende reunir dados pessoais e informações bancárias dos utilizadores.