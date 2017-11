O Grupo Solverde lançou uma versão do seu novo casino online dirigida à comunidade de jogadores chinesa, ultrapassando assim as barreiras linguísticas das plataformas de jogo. "Este é um serviço pioneiro em Portugal, que se estende até ao serviço de apoio ao cliente, permitindo esclarecer dúvidas em mandarim", revela o grupo em comunicado.

A quem visita o casinosolverde.pt é oferecido um bónus imediato de 20 euros no momento de registo. Na primeira semana de funcionamento, os utilizadores converteram o bónus na soma de 120 mil euros. E o grupo dá o exemplo de um jogador que transformou a sua aposta de 20 euros em cerca de nove mil euros.

Este é o sexto casino do grupo, o primeiro disponível a toda a hora, em todo o país, num prolongamento da experiência dos casinos físicos, com a mesma garantia de qualidade que sempre caracterizou a marca a operar no mercado português há mais de 45 anos. "Pretende ser uma plataforma de jogo digital verdadeiramente intuitiva, sem complicações e com segurança, onde é possível sentir o ambiente de um casino através de computador, telemóvel ou tablet. Em breve, a plataforma vai apresentar mais ofertas, funcionalidades e novos jogos", esclarece o grupo.

Recorde-se que, a Solverde explora seis casinos em Portugal: Espinho, Vilamoura, Monte Gordo, Praia da Rocha, Chaves e agora o casino online.