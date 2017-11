José Carlos Pereira partilhou com os fãs que irá começar uma nova etapa profissional.

“Hoje começo o princípio do fim. A fase final do meu curso. Com tanto trabalho, ensaios e horas de estágio, sei que não vai ser fácil, mas sei que vou ser capaz. Por mim e por todos os que acreditam e sempre acreditaram. Estamos juntos e obrigado!!!", escreveu no seu Facebook.

O ator de 38 anos iniciou agora o seu estágio do curso de medicina.