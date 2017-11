Alguns militares do Grupo de Intervenção Proteção e Socorro (GIPS) da GNR de Viseu resgataram um cão, no passado domingo em Moimenta da Beira.

O dono fez alertou as autoridades depois do animal estar desaparecido durante dois dias. O cão caiu numa escarpa com cerca de 60 metros, perto do rio Távora.

O regaste foi feito por especialistas em Busca e Resgate em Montanha do GIPS, que chegaram ao local e encontraram o animal com alguns arranhões, fome e sede.

A GNR partilhou imagens do resgate no seu Facebook, a elogiar os militares que fizeram o resgate.