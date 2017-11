A diretora geral da Saúde assegurou esta tarde que o surto de legionela detetado na sexta-feira no Hospital S. Francisco Xavier está a entrar numa fase descendente. Hoje só foi notificado mais um caso e há um outro caso suspeito em investigação. Há cinco doentes internados em cuidados intensivos, mas em situação estável, disse Graça Freitas.

A responsável pediu tranquilidade, indicando que as medidas corretivas desencadeadas no sábado da rede de água no hospital, incluindo torres de arrefecimento, tivera um efeito positivo, já que as amostras passaram a dar negativo ou valores mínimos para legionela.

Assim ao todo estão confirmados 34 casos num surto que vitimou duas pessoas.

O ministro da Saúde anunciou que pediu a intervenção da IGAS e considerou importante a avaliação do MP para "caracterizar a falha" e introduzir medidas que minimizem o risco deste tipo de situações, admitindo também o reforço do quadro sancionatório para as entidades que não cumpram disposições sobre a qualidade do ar interior.

"Atribuir esta situação a falta de investimento não é um argumento sério", disse ministro da Saúde. "O que aconteceu aqui foi seguramente uma falha técnica", adiantou.