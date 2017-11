A australiana Sia publicou uma foto no Twitter em que aparece totalmente nua. Segundo a cantora, havia um “paparazzi” que estava a tentar vender a foto em causa.

Na fotografia, onde aparece de costas, Sia acrescentou a legenda: “Poupem o vosso dinheiro, aqui está de borla. O Natal é todos os dias!”.

Sia não costuma revelar detalhes sobre si e até costuma esconder a cara nas suas aparições públicas.

Someone is apparently trying to sell naked photos of me to my fans. Save your money, here it is for free. Everyday is Christmas! pic.twitter.com/aeQlnTwLuy