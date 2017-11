Um casal e o seu filho estavam a viajar do Qatar para Bali, no domingo, quando se envolveram numa discussão, que levou a tripulação da Qatar Airways a desviar o voo para a Índia, para deixar lá a família.

De acordo com o Times of India, o marido ia a dormir e a mulher, que segundo a tripulação estava alcoolizada, decidiu desbloquear o telemóvel com o objetivo de averiguar se o marido a andava a trair ou não. A mulher acabou por confirmar as suas suspeitas e partir para uma discussão.

A discussão acesa levou a que fosse necessário a intervenção da tripulação. No entanto, o descontrolo da mulher era tanto que o piloto foi obrigado a aterrar o avião antes do tempo.

O avião aterrou na Índia para que a família saísse do voo. O jornal The News Minute adiantou que a família ficou um dia no aeroporto até que a mulher ficasse sóbria e depois apanharam um voo de regresso para Doha.