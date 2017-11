Perder peso nem sempre é fácil, mas existem algumas dicas que pode seguir para o ajudar. Veja as dicas.

- Coma aquilo que gosta: substituir tudo o que gosta é um erro, levando-o a que falhe a sua dieta. Deve definir um regime alimentar com algumas das suas preferências, pois será mais fácil cumprir a dieta.

- Porções são fundamentais: deve limitar o tamanho das porções, pois é essencial para que perca peso.

- Marmita: é sempre melhor levar o sue almoço ou jantar para o trabalho, pois irá ajudá-lo a limitar as porções e a comer algo do seu agrado, mas saudável.

- Prefira alimentos ricos em fibra e proteína: estes alimentos saciam mais depressa do que os alimentos processados, como as bolachas. Se se sentir saciado é meio caminho andado para evitar os doces.

- Refrigerantes: estas bebidas estão cheias de açúcar, por isso prefira água ou sumos de fruta natural.

- Nunca faça compras com fome: se tiver fome enquanto está no supermercado vai ficar mais tentado a comprar alimentos a mais do que realmente necessita.

- Tome sempre o pequeno-almoço: esta é a refeição mais importante do dia, porque ajuda a iniciar o seu metabolismo e a produzir os alimentos em energia para começar bem o dia.