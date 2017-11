Um grupo de investigadores norte-americanos analisou os padrões de atividade de vários países de modo a saber qual o número médio de passos dados por dia pelos indivíduos.

Com o recurso aos dados de mais de 70 mil telemóveis de utilizadores de todas as partes do mundo, os investigadores descobriram que o número médio de passos dados por dia é de 4961.

De acordo com os resultados, os utilizadores de Hong Kong estão no topo da lista, com 6880 passos diários. Já no último lugar está a Indonésia, com apenas 3513 passos diários. Quanto à média portuguesa, insere-se nos 5000 mil passos.

Veja a imagem publicada na revista Nature.