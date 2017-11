A SAD do FC Porto está a ser alvo de buscas por parte das autoridades francesas devido à transferência do jogador Lucho González dos dragões para o Marselha, avança a RTP.

De acordo com a SIC Notícias, Jorge Nuno Pinto da Costa está a ser ouvido pelas autoridades francesas e portuguesas.

O FC Porto confirmou as buscas nas suas instalações. Num comunicado, a SAD dos dragões disse que o clube “está a colaborar desde esta manhã com as autoridades portuguesas e francesas no sentido de dar cumprimento a uma carta rogatória proveniente da justiça francesa, relativa a uma transferência”.