Uma lagarta viva apareceu no prato de um dos alunos da Escola André Soares, em Braga, e os alunos filmaram o momento para provarem as condições em que são servidos.

"Reclamei, as senhoras que trabalham na cantina pediram desculpa e serviram-me outro prato de comida", disse ao Jornal de Notícias a estudante que encontrou a lagarta no prato, referindo que, apesar de o prato que foi servido novamente não tinha a presença do bicho, "a comida era má na mesma".

As refeições são servidas nas instalações da escola mas são confecionadas e servidas por uma empresa privada.