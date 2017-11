Duas das vítimas de agressão por seguranças da discoteca Urban Beach vão apresentar queixa-crime ao Ministério Público (MP) na sexta-feira.

Sandra Cardoso, uma das advogadas que representa as vítimas, afirmou à Lusa que as duas vítimas apresentaram declarações como ofendidos no inquérito para a aplicação de medidas de coação, pelo que de seguida irão apresentar queixa ao MP.

A advogada adiantou ainda que a queixa é um dos requisitos obrigatórios para o pedido de idemnização por parte das vítimas.

No sábado, o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decretou prisão preventiva para dois dos seguranças, que foram indiciados de tentatiava de homícidio qualificado.

O Ministério da Administração Interna ordenou o encerramento da discoteca, que irá durar por seis meses, alegando que este não foi um episódio isolado e falou ainda em 38 queixas sobre o Urban Beach à PSP por alegadas práticas violentas.