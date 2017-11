O Algarve registou em outubro uma taxa de ocupação hoteleira de 75%, um aumento de 3,1% comparativamente com o mesmo período de 2016, registo superado apenas em 1999, altura em que registou uma ocupação de 77%. Os dados foram revelados pela Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

De acordo com os dados da associação, a taxa de ocupação global média/quarto foi de 75,0%, 3,1% acima da verificada no mesmo mês do ano anterior.

O volume de vendas acompanhou o crescimento da taxa de ocupação, com um aumento de 9,8%, relativamente ao mesmo período do ano passado.

Segundo a maior associação do setor, embora se tenham verificado aumentos nos mercados irlandês, francês, suíço, polaco e belga, foi o mercado alemão o que mais contribuiu para a subida, com mais 4,9 pontos percentuais (p.p.).

O mercado britânico foi o que apresentou a maior descida, menos 5,8 (p.p).

Por zonas geográficas, as maiores subidas ocorreram em Carvoeiro/Armação de Pêra (+15,3%) e Portimão/Praia da Rocha (+11,1%).

Albufeira, a principal zona turística do Algarve, registou uma subida de 3,9%.

A única descida verificou-se em Vilamoura/Quarteira/Quinta do Lago (-15%).

Por categorias de unidades hoteleiras, os estabelecimentos, com exceção dos hotéis de cinco estrelas, têm registado uma descida média acumulada desde o início do ano de 6,5%.

Em termos acumulados, desde o início do ano, a taxa de ocupação/quarto regista uma subida de 2,3% e o volume de negócios um crescimento acumulado de 8,9%.