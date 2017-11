A revista Forbes elaborou uma lista das figuras que, mesmo depois de terem morrido, continuam a faturar milhões. Até agora, Michael Jackson é o morto que mais dinheiro fez, tendo ‘arrecadado’ 60 milhões de euros.

Já morreu há oito anos mas mesmo assim continua a fazer muito dinheiro, e lidera a lista já pelo quinto ano consecutivo.

De acordo com a publicação, Michael Jackson fez 75 milhões de dólares, cerca de 64,3 milhões de euros, com o lançamento do disco Scream, em setembro, com o espectáculo do Cirque du Soleil em Las Vegas, realizado em sua homenagem, e ainda os pagamentos da produtora EMI pelos direitos de autor e pelas vendas de discos e singles.



Em segundo lugar está Arnold Palmer, que morreu em setembro de 2016 e que faturou, no último ano, cerca de 40 milhões de dólares, pela venda de uma marca de chá frio em seu nome.

O criador de Snoopy e Charlie Brown, Charles Schulz , ocupa o terceiro lugar, e gerou uma fortuna que está avaliada em 8 milhões de dólares. O cartonista morreu em fevereiro de 2000.

Elvis Presley arrecadou cerca de 35 milhões de dólares e Bob Marley 23 milhões de dólares, ocupando assim o quarto e quinto lugares, respetivamente.