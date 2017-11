Os emojis são uma nova forma de comunicar mundialmente, e já não há ninguém, ou quase ninguém, que fique indiferente a esta ‘moda’ e não os utilize.

É tão fácil ‘falar’ esta língua, que se tornou a maneira mais fácil de mencionar coisas querias com os amigos, namorados, família, ou simplesmente demonstrar a reação que se está a ter à distância.

Assim, a Apple decidiu anunciar, em comunicado, qual é o emoji mais utilizado no mundo, revelando que a cara que as pessoas mais utilizam é aquela que chora a rir – tears of joy.

Logo de seguida vem o emoji do coração, a cara de choro e a cara com corações nos olhos.

De acordo com o ABC, as estatísticas da Apple são completamente desconhecidas, devido à política de privacidade da empresa americana.

No entanto, não são só os utilizadores da Apple que adoram este emoji, segundo revela o Emoji Tracker – site que monotoriza, em tempo real, a utilização de emojis no Twitter, também esta rede social prefere esta cara.