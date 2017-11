O parlamento escocês foi hoje evacuado após ter sido detetado um pacote suspeito com pó branco, avançou a Reuters. O pacote era dirigido a um deputado do Partido Conservador.

"É um incidente de pó branco, houve um par de pacotes suspeitos enviados a um deputado conservador", disse fonte do parlamento à Reuters.

A polícia anunciou que o encerramento do parlamento poderá "levar algum tempo". "A polícia de Edimburgo dirigiu-se ao parlamento escocês por volta das 11h35 [mesmo fuso horário que em Portugal] da manhã...no seguimento da descoberta de um pacote suspeito", pode-se ler no comunicado das autoridades. "O edíficio foi evacuado como precaução e abriu-se um inquérito", afirmava o mesmo comunicado.

Conhecido como Holyrood, o edíficio do parlamento situa-se no final da Royal Mile, a via mais famosa de Edimburgo.