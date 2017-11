O estranho caso do desmentido de Mário Centeno

Mário Centeno continua um herói, um “Cristiano Ronaldo” do Eurogrupo (esta é outra história que está por contar…). Mesmo que diga que os incêndios até podem reverter a favor do défice

1. Escrevemos, na passada sexta-feira, que Mário Centeno havia proferido a declaração mais humanamente insensível e politicamente atabalhoada de que há memória: o ministro das Finanças, numa tentativa de convencer as instituições europeias da necessidade de acomodar as despesas relacionadas com a reabilitação das áreas afetadas pelos fogos, considerara que os incêndios, afinal, até podem ser positivos para o esforço de equilíbrio das contas públicas.

2. Esta frase suscitara a atenção (indignação?) até do jornalista Luís Reis Ribeiro, do “DN”, que logo tratou de destacar tal frase como título da notícia por si subscrita. Compreende-se a opção editorial de Reis Ribeiro: o título sintetiza, na perfeição, a mensagem que Mário Centeno tentara vender à Comissão Europeia. Aliás, não se impõe uma especial clarividência interpretativa para o concluir: o próprio Mário Centeno escreve--o, sem margem para dúvidas, no seu comunicado. Atentemos nas palavras do ministro: “A catástrofe dos incêndios até pode vir a reverter a favor do ajustamento.” Conclusão lógica: na opinião de Mário Centeno, os incêndios até podem ser mesmo um acontecimento muito positivo para o equilíbrio do Orçamento do Estado para o próximo ano.

3. Ora, “reverter a favor” significa “beneficiar”, “favorecer”, “tornar mais positivo”, “melhorar”. O verbo “reverter” implica inclusive uma situação de mudança, de transferência, de deslocação entre duas realidades distintas: parece que, segundo as doutas (?) palavras do ministro, após a ocorrência dos incêndios passámos de uma situação mais negativa para uma situação mais positiva. “Revertemos” uma situação mais negativa para uma situação mais positiva.

4. Pois bem, este é precisamente o conteúdo censurável das declarações do ministro: o de qualificar os incêndios como um acontecimento positivo para Portugal, seja sob que perspetiva for. Os incêndios vitimaram mais de cem portugueses: não há qualquer dado ou realidade que possa transformar (“reverter”) tal tragédia num facto salutar. Não há nada de positivo nos incêndios – mesmo que reduzisse o défice orçamental para 0%. Deixemo-nos de brincadeiras: esta foi uma gafe, ao jeito da comédia negra de série B ou C, de Mário Centeno. Frase que chocou muitos portugueses, alguns até que viveram muito de perto a tragédia dos “fogos assassinos” de junho e outubro – choque que, como já vem sendo hábito, não encontrou qualquer tradução no discurso político, muito menos na comunicação social.

5. Na verdade, se a declaração de Mário Centeno, por si só, já é tristemente ridícula e infeliz, o que se seguiu foi ainda mais risível. Poucas horas depois da publicação da notícia pelo “DN”, o governo veio desmenti-la, forçando o referido jornal diário a alterar. Alterar o quê? O título da notícia! Ou seja, o Ministério das Finanças veio divulgar um desmentido sobre – imagine-se! –, não o conteúdo da notícia, mas apenas sobre… o título! O título estava errado!

6. E o “DN” lá fez a vontade ao ministro: onde antes estava “Centeno diz que os fogos até vão ser bons para o défice”, agora está “reconstrução e apoio às vítimas vão ser acomodados no OE 2018 e ajustamento será em linha com o exigido pela comissão”. Os leitores ainda poderão ler o título anterior, comprovando a mudança forçada pelo governo, na barra de endereços (na qual a censura socialista ainda não funciona eficazmente… deve ser dos poucos sítios imunes neste tempo geringonçado em que vivemos). Ou seja: o título que pegou numa frase escrita pelo ministro Mário Centeno e a tornou acessível ao público deu lugar a um título longo, feito de linguagem tecnocrática para ninguém perceber.

7. Julgávamos nós que um desmentido consiste em denunciar a publicação/divulgação de factos erróneos ou interpretações desajustadas e inverídicas. Ora, Mário Centeno escreveu que “os incêndios até podem reverter a favor do ajustamento”; o jornalista do “DN” limitou--se a titular que o ministro das Finanças disse que os incêndios até podem ser bons para o défice. Onde é que está aqui a mentira? Onde é que está o título desajustado? Dizer-se que os incêndios podem reverter a favor do ajustamento não é o mesmo que dizer-se que os incêndios até podem ser bons para o défice? E se a notícia fosse mentira, como alega a máquina de comunicação do governo sequestrado pela extrema- -esquerda, por que razão alteraram o título, mas mantiveram incólume o corpo da notícia? A notícia era tão falsa… que ficou igual! O que incomodou o governo foi a interpretação lógica da declaração de Mário Centeno, espelhada no título originário escrito por Luís Reis Ribeiro.

8. O desmentido serviu, com efeito, apenas para distrair. Para fingir que Mário Centeno não dissera aquilo que efetivamente disse: os incêndios até podem reverter a favor do ajustamento orçamental. Ao desmentir a verdade, o governo criou uma nuvem de fumo para confundir verdade com mentira. Para confundir erros políticos com erros de jornalistas. Ao atribuir a responsabilidade ao jornalista pela declaração, o governo protege o ministro das Finanças. E manda um sinal aos restantes jornalistas de que estará atento e será implacável com quem ouse escrever interpretações corretas e verdadeiras de declarações dos ministros. Confundindo verdade e mentira, o governo passa a viver no seu habitat natural: o mundo da ilusão. O mundo da mentira sistemática em que vive com a cumplicidade de muitos.

9. Acrescente-se ainda que a atitude do “DN” é igualmente censurável. Perante a constatação de que o título era verdade e o desmentido (nunca formal, mas sempre informal) do governo, a direção do “DN” optou por ceder e fazer a vontade a António Costa – alterou o título, tornando-o inócuo e escondendo o ponto essencial: o de que Mário Centeno acredita que os fogos até podem reverter a favor do ajustamento. Se a notícia (ou o título) fosse mentira, perceberíamos – e aplaudiríamos – que tivesse sido corrigida. Não era o caso: o título traduzia, com correção, a declaração do ministro das Finanças.

10. Como compreender que o diretor do “DN” tenha feito a vontade ao governo, sem se questionar e desautorizando o seu jornalista? Se o diretor do “DN” cedeu nesta questão, cederá em todas as outras: o que confirma que, com muita pena nossa, o jornalismo isento, imparcial e de honestidade que, durante séculos, caracterizou o “DN” morreu por aqueles lados. Depois disto, como é que um jornalista do “DN” se atreverá a uma notícia ou um artigo incómodos para António Costa e seus ministros? Não escreverá.

11. Só a atitude do “DN” seria um escândalo em qualquer democracia avançada, madura… e verdadeiramente democrática. Em Portugal, nem uma palavra: tudo foi omitido. Mário Centeno continua um herói, um “Cristiano Ronaldo” do Eurogrupo (esta é outra história que está por contar…). Mesmo que diga que os incêndios até podem reverter a favor do défice ou que um português que ganha 2 mil euros por mês já é um privilegiado. Um ricalhaço capitalista, portanto, que deve ser castigado pelo fisco. Nós lembramo-nos bem dos tempos em que os desmentidos versavam factos verdadeiros e muitos jornais cediam acriticamente à vontade do primeiro-ministro: o socratismo vivia disto.

12. E foi quando José Sócrates e os seus ministros começaram a entrar em desespero, quando o poder já lhes começava a fugir, que este tipo de censura se agravou. António Costa já adota, pois, atitudes próprias de um político em decadência. Resta apenas saber quando dará o tombo final – com a mesma habilidade com que se impôs ao povo português após perder as eleições, abandonará o poder com o legado da destruição do futuro de mais uma geração de portugueses.

Escreve à terça-feira