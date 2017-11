A César o que é de César… mas então porquê tanta cesariana?

As defensoras dos direitos das mulheres também deveriam analisar esta questão, muito mais grave do que a “grande questão” do cor-de-rosa e do azul-bebé…

A prática de cesarianas tem acompanhado a cultura humana desde tempos imemoriais, existindo lendas e relatos nas culturas ocidentais e não ocidentais, como a hindu, egípcia, grega, romana e chinesa. De qualquer forma, há muitos pontos de dúvida e de falta de rigor histórico, incluindo o próprio nome que, ao que se diz, teria provindo do nascimento de Júlio César, o que é duvidoso, já que, nessa altura, apenas se faziam cesarianas quando a mãe estava morta ou a morrer, e Aurélia, a mãe do imperador, viveu longamente. Provavelmente, o nome vem da legislação do tempo de Júlio César que determinava que qualquer mulher que estivesse a morrer fosse submetida a esta intervenção para, ao menos, se salvar o filho, dentro de uma política de promoção da natalidade. As raízes gramaticais, sediadas no verbo caedare, que significa cortar, ou a palavra caesones, que se aplicava às crianças nascidas de mães já falecidas, poderão ser uma outra explicação.

Todavia, era um procedimento que se fazia apenas quando a mãe morreria, e só em 1500 surge a primeira descrição, na Suíça, de um nascimento por cesariana em que ambas, mãe e criança, sobreviveram. A introdução dos anestésicos, em 1846, abriu novos caminhos, contrariando a noção de que a mulher teria obrigatoriamente de sofrer para expiar o pecado de Eva. A mortalidade materna por infeções e hemorragias era, contudo, muito elevada.

Neste momento, a situação é diferente. A tecnologia, as razões avançadas por profissionais e pelos utentes e outros aspetos culturais, legais e económicos moldam a situação.

A cesariana, enquanto operação de grande cirurgia que é, comporta sempre um acréscimo de riscos cirúrgicos para a mulher e para a criança, incluindo um aumento da mortalidade que, mesmo que muito baixo com as anestesias epidurais, os melhores procedimentos cirúrgicos e os sistemas de recobro e de cuidados intensivos, é sempre um aumento. Será que as “candidatas” sabem que, para a mãe, comparando com um parto vaginal, o risco de infeção é 11 vezes maior, o de tromboembolismo quatro vezes, o de morte materna cinco, e, no bebé, os problemas respiratórios sete vezes mais frequentes, bem como a ocorrência de diabetes? Numa futura gravidez, os riscos de placenta prévia ou acreta (situação grave) ou de morte fetal são superiores. Finalmente, as cesarianas podem adiar a oportunidade de uma interação precoce entre a mãe e a criança e do início do aleitamento materno.

Talvez estas “verdades” não estejam presentes na mente dos profissionais e das parturientes e famílias, contrapondo a grande facilidade com que se faz uma cesariana, desde a anestesia apenas epidural até à rapidez da recuperação. Todavia, por exemplo, uma indicação raramente transmitida às mulheres (mas que as leitoras ficarão a conhecer a partir daqui) é que, como em qualquer cirurgia abdominal, não se deve conduzir automóveis nas primeiras 4-6 semanas após a cesariana. E o day after nem sempre é um mar de rosas!

Em Portugal, a situação é preocupante, se atendermos ao que se passa noutros países e à incidência sugerida pela OMS para países como o nosso, e que é de cerca de 15%.

O Instituto Nacional de Estatística tem dados sobre o tipo de parto desde 1985, ano em que 11% dos partos foram por cesariana, variando entre 10% nos serviços públicos e 14% nos privados. Apenas cinco anos depois (1990), a taxa já era de 19%, variando entre 18% (públicos) e 35% (privados). Mais três anos (1993) e a taxa tinha subido para mais do dobro (28%), variando entre 26% nos públicos e 53% nos privados. Em 2010, a média nacional era de 32%, variando entre 30% nos hospitais públicos e – incrível! – 68% (dois terços do total de partos!) no privado. Atualmente (2016), a taxa é de 33%, com 28% no público e 66% no privado, chegando alguns hospitais privados a terem taxas superiores a 70%! Na UE e países associados, só a Itália nos ultrapassa e a Hungria emparelha.

As diferenças entre os setores privado e público tornam-se ainda mais gritantes quando se sabe que as grávidas consideradas à partida de alto risco (e que poderão necessitar com maior frequência de uma cesariana) frequentam consultas hospitalares e têm o parto maioritariamente em meio público, segundo as recomendações das várias comissões do Ministério da Saúde. Dá que pensar… e muito… mas os comentários e juízos ficam para o leitor!

Dado que, frequentemente, as taxas de cesariana são influenciadas por fatores não clínicos, como filosóficos, educação e treino médicos, conveniências dos obstetras e das parturientes, situação socioeconómica, pressão de pares, receio de litigação judicial e lucros financeiros, a subida das taxas de incidência de cesariana obriga a agir. O problema não é apenas saber se as taxas são elevadas ou baixas, tendo em conta os valores de referência, mas se cada uma foi adequada ou não, tendo em conta as necessidades de saúde da mãe e da criança.

Uma questão relevante é saber quem tem a primeira e a última palavra em relação a efetuar ou não uma cesariana, ou seja, se é o médico que propõe, e se baseado em critérios exclusivamente clínicos (o que poderíamos designar por estrita indicação médica), se é a grávida que escolhe, e se outros fatores, do conforto à dor, de aspetos logísticos a financeiros, estão envolvidos na decisão.

Até que ponto uma intervenção médica que comporta um risco acrescido e envolve cirurgia deverá atender a outros fatores que não exclusivamente clínicos e científicos? Poderão outras cirurgias pautar-se pelos mesmos critérios? Poderá o leitor ir agora a um hospital solicitar que lhe tirem o apêndice ou um rim apenas porque quer? Não devem os médicos e utentes optar sempre por soluções de menos risco para a vida dos envolvidos?

O espaço é curto e o passeio do cão tem de terminar… mas não podemos continuar a fingir que nada se passa. Passa… e é grave! E as defensoras dos direitos das mulheres também deveriam analisar esta questão, muito mais grave do que a “grande questão” do cor-de-rosa e do azul-bebé…

Pediatra

Escreve à terça-feira