Bom senso: precisa-se!

Portugal é um país onde o bom senso como resposta popular aos problemas que o afetam predomina ainda como atitude social

O caso do acórdão do Porto, a evolução da situação na Catalunha, a forma como muita gente abordou a catástrofe dos incêndios, o relato mediático de cenas de violência e da vida conjugal de algumas personagens conhecidas obrigam-nos a pensar sobre a imperiosa necessidade de bom senso e, por vezes, a gritante falta dele.

Não por acaso, neste fim de semana li e ouvi alguns comentários jornalísticos e radiofónicos que abordavam a mesma preocupação, mesmo que com outras perspetivas.

Refiro-me a um artigo de Pacheco Pereira, no “Público”, e aos comentários de Ruben de Carvalho e de Jaime Nogueira Pinto, no programa da Antena 1 “Radicais Livres”.

De todos eles, dado o seu passado, se poderia dizer que não eram talvez as pessoas de quem se esperaria tal tipo de inquietações e apelos.

Claro está que deles se poderá sempre dizer, também, que a idade e a experiência de vida que ela confere – e a deles sem dúvida conferiu – lhes permite já planarem por cima dos ímpetos mais agressivos que muitas das situações políticas, institucionais, coletivas e privadas suscitam.

Convém, todavia, notar que de nenhum deles se pode dizer com verdade que não tem, ou que perdeu, entretanto, convicções fortes sobre como lidar com os problemas do mundo.

A existência de convicções fortes não é, pois – como muitos julgam –, sinónimo de falta de bom senso e de prudência na maneira de lidar com os problemas públicos e particulares.

Em certo sentido, será até correto dizer--se que a coerência de pensamento e de propósitos é o melhor antídoto contra a falta de bom senso e contra a tomada de posições levianas ou oportunistas.

O bom senso, que não se confunde com hesitação ou desinteresse, distingue, por fim, quem tem ou não qualidade para se afirmar numa sociedade confusa e confundida e hoje varrida mediaticamente por ventos de constante velocidade ciclónica.

O mundo em que vivemos, com a mediatização permanente de todo o tipo de situações, a expressão pública quase coetânea de emoções e a afirmação imediata de opiniões contundentes sobre tudo e sobre nada, tende a não permitir o bom senso, que o tempo e a distanciação que ele proporciona sempre consentem.

A questão do bom senso e a da prudência de reações constituem, no entanto, atitudes cívicas que se podem e devem cultivar.

Que essa educação para a ponderação na análise dos problemas e o bom senso nas respostas para eles não sejam hoje acalentados nos média, na vida política, social e até religiosa, constitui um problema que, tendo já acarretado enormes tragédias em muitos lugares do mundo, pode ainda vir a produzir outras maiores.

O bom senso impõe, com efeito, um esforço de reflexão e racionalidade, imediato e circunstancial, mas, no plano social, resulta sobretudo de uma cultura popular adquirida e que todos arriscamos perder se dela não soubermos cuidar.

Portugal é ainda um país onde o bom senso, como resposta popular aos problemas que o afetam, predomina como atitude social.

Ele é o resultado de uma cultura forjada numa longa História.

Esse bom senso social dos portugueses tem evitado situações dramáticas, que outros vivem ou viveram, mas não pode ser considerado um dado adquirido.

Muitos fatores atentam contra ele.

Por isso, independentemente da afirmação clara das convicções de cada um, é necessário que todos, a todos os níveis, possamos contrariar as culturas pop que alimentam os populismos e só projetam catástrofes.

