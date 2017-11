O cadáver de um homem foi encontrado na praia do Castelo do Queijo, no Porto, a informação já foi confirmada pela Capitania do Porto de Leixões e pelo Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS).

O alerta foi dado esta manhã, por volta das 7h30, tendo sido mobilizados para o local elementos da Polícia Marítima, Bombeiros Voluntários Portuenses e Polícia Judiciária.

Em declarações à Lusa, o 2.º comandante da Capitania do Porto de Leixões afirmou que o corpo não foi ainda identificado e que a situação está a ser investigada.