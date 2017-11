O leopardo, e o seu ‘parente’, leopardo-das-neves, é dos animais que melhor se consegue camuflar no mundo, e consegue fugir rapidamente às suas presas ao esconder-se com a paisagem que o inclui.

As imagens foram partilhadas pelo jornal Mail Online, e nelas estão camuflados dois leopardos, o complicado é entender onde é que se encontram.

As fotografias foram tiradas no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, por um fotógrafo chamado Arno Peitersen, que explica que “os leopardos estavam parados na árvore porque uma hiena os esperava no chão”.