Foi através de um comunicado de imprensa que a academia fez o anúncio, e condenou os exempos generalizados de “comportamento horrível” do produtor, manifestando o apoio a todas as suas vítimas, “que ergueram a voz contra o assédio em todas as suas formas”.

A Academia de Televisão que entrega todos os anos os prémios Emmy, afirmou estar “determinada” a proteger todos os profissionais contra este tipo de conduta.