Já há 30 casos de pessoa infetadas com a doença do legionário, e este surto já causou a morte a duas pessoas no Hospital S.Francisco Xavier. Dos 30 casos, 27 estão internados, e três pessoas estão nos cuidados intensivos.

O Ministério Público está agora a recolher elementos acerca do surto que já matou duas pessoas, e agora o Estado poderá ser chamado a pagar indemnizações às vítimas do surto de legionella, uma vez que se trata de uma unidade do Serviço Nacional de Saúde – SNS.

Ontem foram confirmadas duas vítimas mortais, mas não está ainda confirmada qual a origem do foco da infeção que se propagou de forma bastante rápida.