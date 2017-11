A revolução empolgante que abriu caminho à barbárie

Estive uma única vez na Rússia – mais concretamente em São Petersburgo –, em finais de maio de 2003.

O quarto da pousada da juventude onde ficámos instalados era do mais modesto que há – parecia quase abandonado –, mas tinha uma vista soberba sobre o rio Neva. Os crepúsculos daquelas latitudes, no final da primavera, estendem-se pela noite adentro e, já escuro, víamos passar as luzes azuis dos carros das comitivas internacionais que ali estavam para as celebrações do tricentenário da fundação da cidade.

Recordo agora essa viagem porque foi em São Petersburgo que eclodiu, precisamente há cem anos, um dos acontecimentos fundamentais do séc. xx: a Revolução de Outubro (no calendário atual, o dia 25 daquele mês corresponde a 7 de novembro). Havia abusos no regime anterior? Com certeza que havia. A Rússia era um país retrógrado? Sem dúvida nenhuma. Estava cheia de injustiças, incoerências e anacronismos? Pois estava. Mas não esqueçamos que o czar já havia sido deposto oito meses antes de outubro.

O que os bolcheviques fizeram não foi derrubar os Romanov (embora tenham contribuído para isso) e acabar com os abusos, foi sim tomar o poder de assalto, através da invasão do Palácio de Inverno (que hoje alberga o Museu Hermitage) e mandar prender o governo provisório de Kerensky. De resto, voltariam atrás com muitos dos progressos implementados por Kerensky, que abolira a pena de morte, promovera a liberdade de imprensa e quisera acabar com a discriminação étnica e religiosa.

A Revolução de Outubro é um momento empolgante, mas teve consequências catastróficas. Estava cheia de promessas gloriosas, mas abriu caminho para a barbárie de uma das ditaduras mais sangrentas do século passado. E aqui regresso a São Petersburgo, no ano de 2003, e às peculiaridades do povo russo. Enquanto no Ocidente, em geral, as pessoas tentam sorrir para a fotografia, os autóctones ensaiavam uma postura rígida e macambúzia. Se alguém se mostrava mais alegre ou expansivo numa fila, olhavam com reprovação.

E tudo o que lhes parecesse não estar conforme com as regras era encarado quase como uma ofensa pública. Na altura, esse pareceu-me um comportamento estranho. Hoje, pelo contrário, parece-me o resultado natural de décadas de repressão e de pensamento único.