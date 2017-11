Ulisses Morais, treinador português que orienta o Jahor da Malásia, venceu esta segunda-feira a Taça da Malásia e o festejo do técnico está a dar a volta ao mundo.

Ulisses Morais festejou de forma exuberante com uma coreografia com os adeptos do Jahor.

O treinador português também tinha vencido o campeonato da Malásia pelo Jahor.