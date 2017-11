Um elemento da produção do programa Big Brother em Espanha denunciou um episódio de abuso sexual durante o programa.

O responsável da produção do reality show apresentou queixa na Guardia Civil de Colmenar Viejo por uma “relação sexual não consentida entre um homem e uma mulher, parceiros, dentro de um dos quartos onde decorre o programa”.

O jornal espanhol El País cita a queixa, explicando que “a mulher se encontrava bastante alcoolizada e que o homem se tapou a si mesmo e à mulher com um edredão, não sendo possível ver o que acontecia com exatidão debaixo do mesmo”.

O concorrente em causa foi expulso do programa e a mulher foi aconselhada pelos psicólogos a abandonar o reality show.