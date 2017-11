Kevin Ho, empresário macaense, concretizou a entrada no Global Media Group (GMG), através da KNJ Investment, passando a deter uma posição de 30%, o que representou um investimento de 15 milhões de euros. Esta verba tem como objetivo a aposta em projetos “destinados a reforçar a liderança do grupo no digital e à sua internacionalização, especialmente nas geografias onde se fala português e junto das nossas comunidades no estrangeiro”, diz em comunicado.

O grupo de media - dona do DN, JN e TSF - anunciou ainda alterações na sua estrutura acionista, com os empresários angolano António Mosquito e português Luís Montez a transmitirem as suas participações no grupo a José Pedro Soeiro. O empresário e gestor com participação em empresas portuguesas, angolanas e do Reino Unido esteve envolvido no negócio da compra da Tobis ao Estado - que encerrou a atividade em agosto do ano passado levando ao despedimento coletivo de 20 trabalhadores.

Com estas alterações, a composição acionista da Global Media passa a ser a seguinte: KNJ 30%, José Pedro Soeiro 30%, Joaquim Oliveira 20%, e o BCP e Novo Banco ambos com 10% cada. Segundo o grupo de media, nenhum acionista deterá o controlo, acrescentando que “na administração executiva vão continuar Victor Ribeiro [presidente executivo], José Carlos Lourenço e Maria Teresa da Graça e entrará um administrador indicado pelo novo investidor, o jornalista Paulo Rego”.

Daniel Proença de Carvalho (”chairman”), Kevin Ho (”vice-chairman”), Philip Manuel Eusébio Yip, Rolando Oliveira, Jorge Carreira e José Pedro Soeiro serão administradores não executivos.

Mercado mexe

Mas esta não é a única alteração no mercado dos media. Também ontem foi revelado que Luís Delgado apresentou uma proposta para a compra das revistas do grupo, onde se inclui a “Visão”, que será negociada “com caráter de exclusividade” até ao final do ano. Em causa está “a eventual aquisição” por uma sociedade a constituir por Luís Delgado das publicações “Activa”, “Caras”, “Caras Decoração”, “Courrier Internacional”, “Exame”, “Exame Informática”, “Jornal de Letras”, “TeleNovelas”, “TV Mais”, “Visão”, “Visão História” e “Visão Junior”.

No final de outubro, na apresentação de resultados, a Impresa informou que “recebeu manifestações de interesse” sobre as revistas que poderá alienar, “as quais estão a ser analisadas”. Isto depois de ter revelado em agosto que tinha iniciado um processo de avaliação do seu portfólio na área de publishing, o que “poderia implicar a sua alienação”.

Nos primeiros nove meses do ano, as receitas totais do segmento ‘publishing’ caíram 3,7% para 34 milhões de euros (subiram 2,5% para 11,7 milhões de euros no terceiro trimestre). As receitas de circulação aumentaram 0,9% até setembro (17,4 milhões de euros) e 1,8% no terceiro trimestre (6,2 milhões de euros), enquanto as de publicidade diminuíram 3,1% nos nove primeiros meses do ano (14,7 milhões de euros) e entre julho e setembro cresceram 10,5% (cinco milhões de euros).