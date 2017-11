A aplicação terá sido criada por hackers, e tinha o nome de Update WhatsApp Messenger, e aparecia como sendo uma app desenvolvida pela WhatsApp Inc.

O nome do criador até incluía um carater com a codificação Unicode, o que diferenciava do nome original do WhatsApp. ´

De acordo o The Hacker News, a aplicação falsa foi descarregada por mais de um milhão de utilizadores, e foram os próprios que alertaram para esta app falsa, esta sexta-feira, e denunciaram que se tratava de uma forma de servir anúncios para downloads de outras apps.

«A app em si mesma tem permissões mínimas para acesso à Internet, mas é basicamente um ad-loader que tem algum código para descarregar um segundo apk, chamado “whatsapp.apk”», escreveu um utilizador.

A aplicação já foi removida da Plat Store, mas ainda assim este problema reforçou a fragilidade da Google, para detetar esquemas ou fraudes.