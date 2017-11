A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) alienou uma carteira de créditos em incumprimento no valor de 580,6 milhões de euros.

“Através da transação ‘Evora Finance NPL’ foram alienados 20.169 contratos com um valor médio por contrato de 28.786 euros”, refere a CEMG, acrescentando que a colocação em mercado das tranches ‘equity’ e ‘mezzanine’ ficou concluída em 03 de novembro, “tendo sido atribuído, pelas agências de notação financeira Moody’s e DBRS, nível de investimento (‘investment grade’) à tranche sénior (Baa3(sf)/BBB(sf))”, revela a instituição financeira em comunicado.

De acordo com o banco, esta transação “foi a primeira titularização pública de NPL [‘non-performing loans’, crédito malparado] na Península Ibérica e a primeira ‘pós-crise’ na Europa do Sul, sem qualquer recurso a suporte e/ou garantias do Estado”.

O banco liderado por Félix Morgado afirma que as condições “competitivas de mercado, aliadas à estrutura inovadora da titularização proposta e às elevadas notações atribuídas pelas agências de ‘rating’, permitiram atrair um número de investidores sem precedentes, ultrapassando os 50” e acrescenta que a colocação reflete “a confiança do mercado de capitais na execução do Plano Estratégico da CEMG”.

A CEMG teve lucros de 20,4 milhões de euros até setembro deste ano, uma melhoria face aos prejuízos de 67,5 milhões de euros registados em igual período do ano passado.