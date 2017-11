Ao Jornal de Notícias, a dona do cão que atacou uma mulher em Setúbal disse que o animal só atacou porque foi provocado com um guarda-chuva.

De acordo com a dona, o rotweiller “estava no interior do restaurante, mas como estava fechado não foi necessário colocar o açaime”.

Mais tarde, um casal terá entrado no espaço e o que o dono do restaurante terá dito para saírem porque o cão se encontrava solto.

“Não acataram a ordem e o Alpha, que estava a brincar a um canto, dirigiu-se ao encontro do casal e começou a cheirar a mulher. O seu companheiro pegou no guarda-chuva para afastá-lo e foi aí que o cão mordeu o braço da senhora”, explicou.

Recorde-se que o cão atacou a mulher à porta do restaurante em causa na praia de Galapos, em Setúbal. A mulher ficou ferida no braço e foi assistida no Hospital de São Bernardo, em Setúbal.