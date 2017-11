Francisco Rodrigues foi reconduzido no cargo de presidente da Direcção da Associação Nacional de Surfistas para o triénio de 2018-2020, liderando assim uma estrutura de continuidade à frente dos destinos da entidade que representa os melhores surfistas nacionais.

Em termos gerais, foram elencadas as linhas orientadoras para os próximos anos que passam por dar seguimento ao desenvolvimento da Liga MEO Surf alargando a cobertura dedicada aos tipos de surfistas visados, dimensões impactadas e envolvimento do público, manter a linha de promoção dos surfistas associados junto dos meios de comunicação social e aumentar a influência da ANS junto de centros de decisão com relevância para o Surf.



A lista completa dos órgãos sociais da Associação Nacional de Surfistas para o período 2018 a 2020 tem a seguinte composição:



Direcção

Presidente: Francisco Rodrigues

Vice-Presidente: Miguel Herédia

Tesoureiro: Francisco Paes de Vanconcelos

Secretário: Gonçalo Bandeira

Vogal: Ruben Gonzalez



Mesa de Assembleia Geral

Presidente: Filipe Mayer

1º Secretário: João Freitas Fernandes

2º Secretário: Francisco Morgado



Conselho Fiscal

Presidente: Luis Cassiano Neves

1º Vogal: Francisco Amado

2º Vogal: Francisco Ladeira