Andrea Pirlo já tinha anunciado que iria terminar a carreira de futebolista em dezembro, mas a eliminação dos New York FC da liga norte-americana de futebol precipitou o momento.

O médio italiano esteve no ativo durante 22 anos e representou equipas como o Brescia, Inter, Reggina, Milan, Juventus e New York FC.

No Twitter, Pirlo despediu-se dos adeptos: “Não só a minha aventura em Nova Iorque chega ao fim como a minha carreira enquanto jogador de futebol também. É por isso que gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer à minha família e aos meus filhos pelo apoio e amor que sempre me deram, todas as equipas por quem tive a honra de jogar, todos os colegas de equipa com quem tive o prazer de jogar, todas as pessoas que fizeram a minha carreira tão incrível e, por último, a todos os fãs por todo o mundo que sempre me mostraram apoio. Vocês estarão sempre do meu lado e no meu coração”.