As cotações do petróleo estão a superar máximos de quase dois anos. Ontem de manhã, o West Texas Intermediate (WTI) chegou a subir 0,66% para 56 dólares, enquanto o Brent avançou para os 62,52 dólares.

À Bloomberg, o analista do Emirates Nbd Bank Edward Bell admite que, “numa altura em que um dos maiores produtores e exportadores do mundo avança com uma transformação da economia, é normal que haja alguma incerteza e risco político, o que vai suportar os preços”.

Mas não é apenas nos preços do petróleo que já se fazem sentir as consequências de todas estas detenções. Também os bancos que estão a tentar expandir a presença na Arábia Saudita têm estado a braços com esta nova realidade. Um dos exemplos mais complicados é o do Citigroup. Um dos detidos foi o príncipe Alwaleed bin Talal, um dos homens mais ricos do Médio Oriente e também um dos acionistas mais importantes do banco.

Apesar de o Citigroup ter optado por não comentar a situação, a verdade é que se estava a preparar para regressar à Arábia Saudita, depois de ter perdido a licença de investimento bancário em 2004. No entanto, esta detenção em particular complica em muito as pretensões.

Também à Bloomberg, Emad Mostaque, do Capricorn Fund Managers, explica que a situação de Alwaleed tem tudo para tornar “a situação ainda mais difícil para o Citigroup na Arábia Saudita, uma vez que as empresas ficaram mais cautelosas”.

A somar a esta situação do Citigroup existem ainda outras porque há mais empresas ligadas a este e outros multimilionários. Alwaleed, considerado pela Forbes a 50.ª pessoa mais rica em todo o mundo, tem participação na Apple, Twitter, Lyft e até na cadeira hoteleira Four Seasons.

De acordo com o analista Graham Griffiths, da Control Riscks, a situação vai trazer consequências imediatas tanto na atitude dos investidores como na forma como olham para a Arábia Saudita. Até porque, recorda, falar sobre Alwaleed é falar sobre alguém que era um dos rostos do reino e alguém com quem toda a gente já fez negócio e se sentia bem em fazê-lo.